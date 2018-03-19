صور .. إزالة 105 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى القليوبية

كما قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة بإزالة 50 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 5 أفدنة بزمام مشتهر وترسا.

وعلى جانب آخر قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة بإزالة فورية بقرية الاصلاح بميت حلفا حيث تمت إزالة فورية لمساحة 2 فدان وفى نفس السياق واستكمالآ لأعمال تطوير ميدان بهتيم - بلقس قامت الاجهزة التنفيذية بمتابعة إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمساحة 700 م بميدان بهتيم - بلقس تمهيدآ لتوسعته ورصفه وتطويره.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم فرض الحراسة وإيقاف الأعمال ورفع جميع المخلفات.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على أنه لا هوادة مع المخالفين للقانون وأنه لن يسمح بأى تعد على أراضى الدولة لافتا إلى أن سياسة الدولة تركز على إعمال القانون والوقوف في وجه الفساد.

يذكر أن محكمة بنها أصدرت حكما ضد المواطن عبد الحافظ عبد الحافظ حسان بناحية عزبة الحرس الوطنى ببنها بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 500 ألف جنيه حيث قام المذكور بعمل اعمدة وسقف بالدور الاول خارج الحيز العمرانى بمساحة 50م وقدرت قيمه الأعمال المخالفة ببملغ 20 ألف جنيه.

كما يعاقب كل من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص أو خارج الحيز العمرانى أو التعدى بالتشوين بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وذلك وفقا لنص المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون المشار إليه.























