صور.. أهالى أبو كبير شرقية يؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

صور.. أهالى أبو كبير شرقية يؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانيةالإثنين، 19 مارس 2018 09:38 م
مؤتمر كلنا معاك من أجل مصر
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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عقدت حملة كلنا معاك من أجل مصر، الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس السيسي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة أبو كبير ، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية .
وحضر المؤتمر أعضاء مجلس النواب بالشرقية والشيخ صبري عبادة مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات والمهندس مصطفى جبر مدير قطاع كهرباء شمال الشرقية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وجمال ضلام منسق المنظمة الدولية المصرية لحقوق الانسان والتنمية وسهام صابر منسقة المرأة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية وبنيامين أمين راعى الكنيسة بأبو كبير.
قال العقيد عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير ، إن إنجازات الرئيس التى بدأها منذ بداية حكمه خير شاهد على وطنيته وحبه لمصر ووالمصريين، فبه شعرنا بالأمن والأمان واندحر الإرهاب الأسود، لافتا أن دعم الرئيس هو دعم لمصر فيجب أن يشهد العالم أجمع ملحمة شعبية امام صناديق الاقتراع .
وقال بنيامين أمين راعى كنيسة ابو كبير ، إن الكنيسة تؤيد وتبايع الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، معربا عن أمله أن يكون نجاح السيسى نجاحا ساحقا لدحر الإرهاب، وتوصيل رسالة للمغرضين الخونة أن شعب مصر ملتفا حول قيادته السياسية.
وقال الشيخ صبري عبادة ، مستشار وزارة الأوقاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن مصر البار الذى دافع عن ترابها ، وأنه كلما زاد عدد الأصوات التى تؤيد الرئيس تدعم موقف مصر، ولابد وأن نثمن دور القوات المسلحة التى تقاتل الإرهاب بسيناء العزيزة ونخرج للإدلاء بأصواتنا مناصرة لمصر وللقيادة السياسية.
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