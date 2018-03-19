صور.. أضبط مخالفة.. عيوب فنية فى غرف التفتيش بأحد أحياء مدينة موط بالداخلة







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

رصدت عدسة اليوم السابع عدة مخالفات فى مرفق الصرف الصحى بحى الجناين التابع لمدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد والتى تمثلت فى وجود عيوب فنية فى إنشاء غرف التفتيش بشوارع الحى، والتى تبين ارتفاع منسوبها عن مستوى سطح الأرض لتصبح عائقا أمام حركة السيارات وخاصة فى أوقات المساء بسبب ضعف الإضاءة فى شوارع الحى.

وكذلك تحطم تغطيتها وكشف أجزاء منها لما يهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال فى الحى، كما انتشر تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى بسبب سوء حالة المرافق ونمو كميات كبيرة من الحشائش والنباتات عليها والتى تجذب الحشرات والبعوض على سكان الحى .

وتسبب استمرار تسرب مياه الصرف الصحى فى غرق الشوارع الجانبية بالحى وانتشار الروائح الكريهة بسبب تراكم المياه الملوثة فى بؤر تجمع خلف وفى محيط العمارات السكنية، حيث ناشد عدد من سكان الحى رئاسة مركز الداخلة بسرعة التحرك لمعرفة سبب تسرب المياة والعمل على حل المشكلة حفاظا على صحة المواطنين وخاصة مع دخول فصل الصيف .

كما تضرر سكان الحى من انتشار الكلاب الضالة فى كل شوارع الحى والتى تتسبب فى إثارة الذعر لدى الأطفال دون تدخل من الحماية البيطرية التى تكافح انتشار تلك الكلاب التى تعوى طوال فترات الليل وتسبب القلق للمرضى والذعر للأطفال الرضع، حيث تتكاثر تلك الكلاب فى المناطق الزراعية فى محيط مصرف البحيره الموازى لحى الجناين وتنتقل إلى المناطق السكنية لتقتات على مخلفات صناديق القمامة بالحى .

ويقول محمد حسن أحد سكان الحى فى تصريح خاص لـ اليوم السابع إن حى الجناين يعتبر من أكبر أحياء مدينة موط ورغم ذلك تنقية الخدمات الحيوية واهمها خدمات الصرف الصحى، حيت تنتشر برك الصرف الصحى فى محيط العمارات السكنية وتتسبب فى نمو الحشائش وانتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة فى الحى الذى تحول لبؤرة صرف صحى تحاصر المساكن وهو ما يحتاج لعملية مسح شامل لكافة العمارات السكنية واحلال وتجديد الخطوط القديمة بها بالتعاون مع السكان كإجراء الخزامى لمنع تسرب المياة الملوثة بصفة مستمرة .

وطالب حسن بضرورة إطلاق حملة مكبرة لتحميل وتطهير شوارع حى الجناين وإزالة العشوائيات وحظائر الدواجن فى محيط العمارات والتى تعيش على مياه الصرف الصحى وكذلك رصف وتمهيد الشوارع وتطهير المتخللات من التراكمات ومخلفات النخيل والبناء لمنع حدوث الحرائق فى فصل الصيف لسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة .



تسرب مياه الصرف الصحى بالحى



كميات من مياه الصرف الملوثة



سوء تخطيط لغرف التفتيش



غرف تفتيش اعلى من سطح الأرض



قمامة وحشائش ومخلفات



انتشار مياه الصرف فى حى الجناين