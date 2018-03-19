صور.. أردوغان يواصل جرائمه بعفرين وأنصاره يرفعون الأسلحة البيضاء بالشوارع







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

منذ أن وطأت أقدامهم أرض عفرين السورية ومازالوا يستهدفون المدنيين ويقاتلون الفصائل المسلحة بوحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا، غير ملتزمين بقرارات دولية أو هدنة أممية.

وبعد إعلان الجيش التركى الإرهابى بالأمس سيطرته الكاملة على مدينة عفرين، قام جنوده بنهب المحلات وسرقة المنازل وتروييع المدنيين لإجبارهم على الفرار من المدينة.

ولم يكتفى أردوغان الإرهابى بالانتهاكات التى سببها للمدينة السورية فقام برفع العلم التركى بجانب السورى أمام المنشئات الهامه والمؤسسات الحكومية، ويقوموا بعمليات تفتيش ونصب كمائن فى الطرقات والشوارع.

ومما يزيد الأمر سوءا قيام أحد الجنود بجيش أردوغان الإرهابى برفع الخنجر أمام المارة فى الشوارع ليلتقطه مصور وكالة فرانس برس فى إحدى شوارع عفرين السورية، حيث تظهر الصورة عدم إهتمامهم لأى اعتبارات إنسانية أو سياسية أو دولية، فى ظل صمت واضح وصريح من الجميع.

صورة سترسم فى الأذهان جزء من الجرائم الكبرى التى يرتكبها الجيش التركى الإرهابى بحق السوريين.



مقاتل بالجيش التركى فى عفرين السورية يشهر خنجر



جانب من الانتهاكات وتحطيم التماثيل



نتهاكات الجيش التركى فى عفرين



جانب من انتهاكات الجيش التركى أمام المحلات فى عفرين السورية



نهب المحلات فى عفرين السورية



جنود الجيش التركى فى عفرين السورية



جانب من الانتهاكات



انتهاكات جيش أردوغان الإرهابى



جيش أردوغان الإرهابى