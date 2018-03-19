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الإثنين، 19 مارس 2018 08:56 م
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صور.. آثار الدمار فى عفرين بعد احتلال تركيا للمدينة السورية

الإثنين، 19 مارس 2018 08:03 م
صور.. آثار الدمار فى عفرين بعد احتلال تركيا للمدينة السورية دمار فى عفرين





كتب محمد سعودى – تصوير ( أ ف ب)
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واصلت القوات الموالية لتركيا جرائمها فى مدينة عفرين السورية، فى الوقت الذى أدانت فيه دول العالم الاحتلال التركى لهذه المدينة التى قصفها جيش أردوغان فى الآونة الأخيرة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "فرانس برس"، آثار الدمار الذى أخلفه القصف التركى فى مدينة عفرين السورية، حيث دمرت المنازل وتساوت المبانى بالأرض مع استمرار جرائم تركيا بحق السوريين فى عفرين.

وبعد إعلان الجيش التركى الإرهابى بالأمس سيطرته الكاملة على مدينة عفرين، قام جنوده بنهب المحلات وسرقة المنازل وتروييع المدنيين لإجبارهم على الفرار من المدينة.

جانب من آثار الدمار فى عفرين بعد احتلال تركيا للمدينة السورية
جانب من آثار الدمار فى عفرين بعد احتلال تركيا للمدينة السورية

 

دمار فى عفرين
دمار فى عفرين

 

سيارة تم تدميرها
سيارة تم تدميرها

 

شارع فى عفرين
شارع فى عفرين

 

شخص وسط الدمار فى عفرين
شخص وسط الدمار فى عفرين

 

عفرين بعد الاحتلال التركى
عفرين بعد الاحتلال التركى

 

مبانى منهارة فى عفرين
مبانى منهارة فى عفرين

 

 


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