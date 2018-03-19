قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تلعب دورا أساسيا فى تعزيز العلاقة بين مصر والدول الأفريقية فى مجال صناعة النقل الجوى من خلال تدريب الأطقم الفنية وأفراد الركب الطائر من شركات الطيران الأفريقية داخل الأكاديمية، وقد تم اعتمادها لدى سلطات الطيران المدنى فى العديد من الدول الأفريقية، كما أن الأكاديمية وقعت مؤخرا مذكرتى تفاهم فى مجالات التدريب مع كل من دولتى توجو وغانا.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، خلال كلمته فى فاعليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض "MRO Africa Conference & Exhibition"، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تقوم بدور كبير من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الطيران الأفريقية.

وأشار مسلم، إلى أن القارة الأفريقية تعانى من ضعف خطوط الطيران البينية بالقارة، وهى معوقات أدت إلى عرقلة التنمية وهو الأمر الذى أدى إلى تحرك الشركة دون تأخير لتحقيق التكامل الاقتصادى بين جميع دول القاهرة .