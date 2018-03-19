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الإثنين، 19 مارس 2018 11:00 م
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صحة بنى سويف تضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك بمركزى تجميع

الإثنين، 19 مارس 2018 10:25 م
صحة بنى سويف تضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك بمركزى تجميع جانب من اللبن المضبوط





بنى سويف أيمن لطفى
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ضبط مسئولو مكتب الأغذية بإدارة بنى سويف بمديرية الصحة، مساء اليوم، 2000 لتر لبن  خليط ما بين اللبن الفرز والحليب، وغير صالح للاستهلاك الآدمى وبه شوائب وحشرات، وذلك خلال حملة بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.
 
وتمكنت الحملة من ضبط الألبان  داخل مركزين لتجميع الألبان بقريتين بمركز بنى سويف، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مباحث التموين لعرضها على النيابة. 
 
1- جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

2- مركز تجميع البان
مركز تجميع ألبان

3- ألبان غير صالحة للاستهلاك
 ألبان غير صالحة للاستهلاك
 
  

 


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