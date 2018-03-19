صحة بنى سويف تضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك بمركزى تجميع

صحة بنى سويف تضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك بمركزى تجميعالإثنين، 19 مارس 2018 10:25 م
جانب من اللبن المضبوط
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبط مسئولو مكتب الأغذية بإدارة بنى سويف بمديرية الصحة، مساء اليوم، 2000 لتر لبن خليط ما بين اللبن الفرز والحليب، وغير صالح للاستهلاك الآدمى وبه شوائب وحشرات، وذلك خلال حملة بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.
وتمكنت الحملة من ضبط الألبان داخل مركزين لتجميع الألبان بقريتين بمركز بنى سويف، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مباحث التموين لعرضها على النيابة.
جانب من المضبوطات
مركز تجميع ألبان
ألبان غير صالحة للاستهلاك
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