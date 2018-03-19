صحة بنى سويف تضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك بمركزى تجميع

بنى سويف أيمن لطفى

ضبط مسئولو مكتب الأغذية بإدارة بنى سويف بمديرية الصحة، مساء اليوم، 2000 لتر لبن خليط ما بين اللبن الفرز والحليب، وغير صالح للاستهلاك الآدمى وبه شوائب وحشرات، وذلك خلال حملة بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.