شيخ الأزهر يلتقى رئيس وزراء موريتانيا

شيخ الأزهر يلتقى رئيس وزراء موريتانياالإثنين، 19 مارس 2018 11:17 ص
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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يلتقى الآن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمقر رئاسة الوزراء الموريتانية، المهندس يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتانى.
كان الإمام الأكبر، قد استقبل، بمقر إقامته بقصر الضيافة الموريتانى، عددا من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالجمهورية الموريتانية، الذين أعربوا عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارة شيخ الأزهر لموريتانيا، وتقديرهم لجهود الأزهر فى توصيل رسالة الإسلام السمحة.
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