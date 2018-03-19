video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شكل تانى.. شاهد صور وفيديو لحديقة الميريلاند فى القاهرة بعد تطويرها

الإثنين، 19 مارس 2018 04:15 م
شكل تانى.. شاهد صور وفيديو لحديقة الميريلاند فى القاهرة بعد تطويرها حديقة الميريلاند بعد تطوير المرحلة الأولى بها





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفتتح محافظة القاهرة غدا مشروع تطوير المرحلة الأولى لحديقة الميريلاند بمنطقة روكسى فى حى مصر الجديدة، وحصل "اليوم السابع" على صور للحديقة قبل افتتاحها.
 
 
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أن تكلفة تطوير المرحلة الأولى لحديقة الميريلاند، بلغت 38 مليون جنيه تقريبا، شملت تطوير المساحات الخضراء وزيادتها وتركيب شبكة مياه عكرة وأخرى حلوة، وإنشاء 4 نافورات جديدة، وتراك للمشاة، وشلالات مياه، وتطوير البنية التحتية بالكامل، مع الحفاظ على الطابع المميز للحديقة.
 
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح المرحلة الأولى للحديقة يأتى بالتزامن مع استمرار العمل فى تطوير المرحلة الثانية بتكلفة 250 مليون جنيه.
 
وأوضح المهندس إبراهيم صابر، أن سبب ارتفاع تكلفة المرحلة الثانية لشمولها على 9 دور عرض للسينما، ومناطق للألعاب الترفيهية، ودولفن، ونافورة راقصة، وعدة مطاعم، وكافيهات.
 
يذكر أن حديقة الميريلاند يتم تطويرها من خلال شركة خاصة وفق عقد تم توقيعه معها.
 
 
29178788_1761402367257552_8850296643354886144_o
 

 

29186526_1761402227257566_6452589029618614272_o
 

29215982_1761401937257595_4361449597285957632_o
 

29196648_1761401697257619_1946373552416489472_o
 

29196524_1761401470590975_7721749494764666880_o
 

29216977_1761401290590993_463521155576233984_o
 

 

29196361_1761401083924347_9035706112325713920_o
 

29214790_1761400923924363_260081340882354176_o
 

29178084_1761400640591058_7996934139683012608_o
 

29178802_1761400090591113_490341117510811648_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس حى مصر الجديدة: افتتاح المرحلة الأولى من "الميريلاند" الشهر المقبل

الميريلاند

القاهرة

روكسى

حديقة الميريلاند

مصر الجديدة




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة