شكل تانى.. شاهد صور وفيديو لحديقة الميريلاند فى القاهرة بعد تطويرها

شكل تانى.. شاهد صور وفيديو لحديقة الميريلاند فى القاهرة بعد تطويرهاالإثنين، 19 مارس 2018 04:15 م
حديقة الميريلاند بعد تطوير المرحلة الأولى بها
كتب سيد الخلفاوى
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تفتتح محافظة القاهرة غدا مشروع تطوير المرحلة الأولى لحديقة الميريلاند بمنطقة روكسى فى حى مصر الجديدة، وحصل "اليوم السابع" على صور للحديقة قبل افتتاحها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أن تكلفة تطوير المرحلة الأولى لحديقة الميريلاند، بلغت 38 مليون جنيه تقريبا، شملت تطوير المساحات الخضراء وزيادتها وتركيب شبكة مياه عكرة وأخرى حلوة، وإنشاء 4 نافورات جديدة، وتراك للمشاة، وشلالات مياه، وتطوير البنية التحتية بالكامل، مع الحفاظ على الطابع المميز للحديقة.
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح المرحلة الأولى للحديقة يأتى بالتزامن مع استمرار العمل فى تطوير المرحلة الثانية بتكلفة 250 مليون جنيه.
وأوضح المهندس إبراهيم صابر، أن سبب ارتفاع تكلفة المرحلة الثانية لشمولها على 9 دور عرض للسينما، ومناطق للألعاب الترفيهية، ودولفن، ونافورة راقصة، وعدة مطاعم، وكافيهات.
يذكر أن حديقة الميريلاند يتم تطويرها من خلال شركة خاصة وفق عقد تم توقيعه معها.
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