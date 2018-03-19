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الإثنين، 19 مارس 2018 11:37 م
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شعبة الملابس: تخفيضات "عيد الأم" حقيقية والمبيعات ارتفعت لـ30%

الإثنين، 19 مارس 2018 11:00 م
شعبة الملابس: تخفيضات "عيد الأم" حقيقية والمبيعات ارتفعت لـ30% ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس الجاهزة





كتب : حسام الشقويرى
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أكد ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، أن السوق يشهد حالة من الانتعاش وارتفاع فى معدلات البيع بنسبة لا تقل عن 30%، راجعا السبب الى اقبال المواطنين على عملية الشراء تزامنا مع موسم عيد الأم، وذلك بعد فترة ركود كبيرة فى الشهور السابقة وضعف القوة الشرائية.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عروض التخفيضات التى أعلن عنها التجار بمناسبة عيد الأم والتى تجاوزت الـ40% على الملابس الجاهزة حقيقية وليست وهمية، لافتا إلى أن ما قيل من وجود بعض العروض غير الحقيقية لا تتعدى الـ2% من حجم ما تم الإعلان عنه، وهى عبارة عن بعض المخالفات يتم التشاور فيها مع أصحابها وتصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقى من عروض التخفيضات هو الترويج لبيع المنتجات.

وأشار الشيخ إلى أنه فيما يتعلق بانتخابات الشعبة القادمة سوف يتم إجراؤها فى نهاية الشهر الحالى، داعيا جميع الأعضاء من التجار بالمشاركة لاكتمال النصاب القانونى وإعادة تشكيل مجلس ادارة للشعبة.


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غرفة تجارة القاهرة

اقتصاد

الملابس

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