شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة تعقد مؤتمرا موسعا غدًا

شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة تعقد مؤتمرا موسعا غدًاالإثنين، 19 مارس 2018 01:47 م
أدوية - أرشيفية
كتب- حسام الشقويرى
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تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مؤتمرًا موسعًا، غداً الثلاثاء، لمناقشة بعض الموضوعات التى تهم قطاعها، منها الكشف عن ما يروجه البعض بأن هناك عجزا فى المستلزمات الطبية بالسوق خلال الأيام الحالية، وتأثير ذلك على المواطنين.
وأكد محمد عبده إسماعيل رئيس الشعبة، فى بيان اليوم، أن الشعبة ستناقش خلال المؤتمر، فصل نشاط المستلزمات الطبية عن الأدوية، وهو مطلب لجميع أعضاء الشعبة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تنتظر الشعبة قانون لفصل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة وكان له أثر سلبى على قطاع المستلزمات الطبية، خاصة أن المستلزم الطبى سلعه هندسية وليست دواء.
وكشف عبده أنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة من جديد خلال المؤتمر لمدة 4 سنوات قادمة، ومن المنتظر أن يشهد التشكيل الجديد للشعبة مفاجات فى مجلس إدارتها وهيئة مكتبها.
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