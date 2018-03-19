شرطة بلجيكا تعلن عن قيامها بحملة مداهمات موسعة فى البلاد







كتب أحمد علوى

أعلنت الشرطة المحلية والاتحادية ببلجيكا أنها ستقوم اليوم الإثنين بحملة تفتيشية واسعة فى مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى محطات السكك الحديدة وسائل النقل العام.

ووفقا للشرطة البلجيكية فتهدف هذه العمليات للحد من الجريمة فى وسائل النقل العام، وتعزيز شعور المواطنين بالأمن.

وستقوم عناصر الأمن بالتعاون مع شركات النقل بالتحقق مما إذا كان العملاء لديهم تذكرة، فى حين تقوم الشرطة بالتحقق من هوية الأشخاص وأولئك الذين ليس لديهم وثائق الإقامة، وفى بعض الأحيان يتم ضبط المخدرات والأسلحة المحظورة.