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شرطة الآداب بالسويس تلقى القبض على 11 شخصا لتحرشهم بالطالبات

الإثنين، 19 مارس 2018 09:36 ص
شرطة الآداب بالسويس تلقى القبض على 11 شخصا لتحرشهم بالطالبات القبض على متهمين - أرشيفية





السويس - سيد نون
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ألقت اليوم الاثنين، شرطة الآداب بالسويس القبض على 11 شخصا متهمين باعتراض طريق الفتيات، ومعاكستهن والتحرش بهن أمام المدارس بحى فيصل.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات أمنية فى شوارع المحافظة.

وقام النقيب أحمد ممدوح رئيس مباحث شرطة الآداب، بضبط 11 شخصا، تواجدوا أمام مدارس الثانوية بنات بحى فيصل، متهمين باعتراض طريق الفتيات، والقيام بتصرفات بذيئة ومعاكسة الفتيات.

 


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