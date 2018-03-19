شحنة ذهب تصل القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا







كتب محمود عبد الغنى

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، شحنة ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

وأوضح مصدر بالمطار، أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم، داخل 22 طرد بإجمالى 386 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من الدمغة والموازين.