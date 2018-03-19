"شارموفرز " في ماراثون القاهرة بكايرو فيستيفال سيتي مول







شهدت القاهرة الجمعة 23 فبراير واحدًا من أكبر الفعاليات الإجتماعية في القاهرة التي إستضافها كايرو فيستيفال سيتي مول في قلب القاهرة الجديدة، وهو "ماراثون القاهرة" - الحدث الإجتماعي الأكبر من نوعه - حيث اجتذب العديد من المصريين المهتمين بقضاء أوقات ممتعة ومختلفة فى الويك إند وعدد من الرياضيين.

حيث توافد علي الماراثون ما يقدر بـ 6 آلاف مشارك بالإضافة إلى المشجعين والعائلات الذين تجاوزت أعدادهم 4000 متفرج، وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة الإجتماعية الأخرى أهمها الحفلات الغنائية، حيث استضاف الماراثون الذي كانت نقطة بدايته ونهايته في كايرو فيستيفال سيتي مول، فرقة "شارموفرز" التي تحظي بإعجاب الكثير من المستمعين وخاصة الشباب من محبي موسيقى الأندرجراوند، وقد قدموا عدد من الأغاني ذات الإيقاعات المرحة التي ناسبت الأجواء الإحتفالية، كما شارك في الماراثون عددا من المشاهير ونجوم السوشيال ميديا مثل مروان يونس، مقدم مقاطع الفيديو الطريفة على "فيس بوك". وتم تقديم الوجبات خلال استراحة الغداء والمشروبات الباردة في Festival Village، وتوزيع تي-شيرتات باللون البرتقالي الذي يشتهر به الماراثون.

و بدأ الماراثون في السادسة صباحا من أمام "كايرو فيستيفال سيتي مول" حيث تم تقسيم الماراثون لأربع أنواع مختلفة من السباقات بداية من سباق مسافة 42 كيلو متر للرياضيين والمحترفين، مرورًا بسباق ال 3 كيلومتر للعائلات ومحبي قضاء الأوقات العائلية، حتى السباق السريع مسافة 10كيلومتر فقط، كما ضمت السباقات ماراثون خاص بذوي الإحتياجات الخاصة، وقد أسس الماراثون من أجل دعم مستشفى (500 -500) لعلاج الأورام، وذلك لبناء غرفة مجهزة داخل المستشفى.











