س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتهاكات أنصار أردوغان الإرهابى فى عفرين السورية







كتب: محمد الأحمدى

جرائم تلو الأخرى يرتكبها جيش أردوغان الإرهابى فى مدينة عفرين السورية، حيث نهب أنصاره المحلات وسرقوا المنازل أمس الأحد، بعد إعلان سيطرتهم الكاملة على المدينة، إضافة إلى فرار آلاف المواطنين يوميا بسبب القذائف المتوالية على المدينة.

ولم يكتفى أردوغان الإرهابى بالسيطرة على المدينة بل استباح مدن أخرى حيث أعلن أنه سيدخل بعدها مدن مثل منبج والقامشلى وعين العرب ورأس العين.

ويقدم اليوم السابع فى س و ج أبرز الأوضاع المأساوية التى شهدتها مدينة عفرين السورية بعد إعلان أردوغان السيطرة الكاملة عليها.



انتهاكات الجيش التركى فى عفرين السورية

1 – متى أعلن أردوغان السيطرة الكاملة على مدينة عفرين السورية ؟

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السيطرة الكاملة على مدينة عفرين السورية أمس الأحد، وأوضح المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج على حسابه على تويتر "عملنا لم ينته لكن الإرهاب والإرهابيين انتهوا من عفرين".

2 – ماذا فعل أنصار الجيش التركى فى عفرين بعد إعلان السيطرة الكاملة ؟

أقدم المقاتلون الأتراك، على نهب عدد كبير من المحال التجارية فى عفرين، بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة الواقعة فى شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس.



مقاتل تركى فى مدينة عفرين السورية

3 – ما موقف الإدارة المحلية فى عفرين السورية بعد إعلان سيطرة أردوغان ؟

أكدت الإدارة المحلية فى عفرين السورية، فى بيان أوردته فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية، أن قواتها موجودة فى كل أنحاء عفرين، وستهاجم مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة، وذلك بعد ساعات من إعلان أنقرة سيطرتها على المدينة.

4 – ما هو التمثال الذى دمره جيش أردوغان الإرهابى فى عفرين ؟

قال بيان لمركز عفرين الإعلامى أن التمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية فى أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديد، وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردى وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين.



الجيش التركى يدمر تمثال شخصية كردية محورية

5 – كم عدد الفارين من مدينة عفرين السورية منذ دخول الجيش التركى ؟

قالت هيفى مصطفى عضو الإدارة الذاتية الكردية فى مدينة عفرين السورية، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى فى مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.



الفارين من انتهاكات الجيش التركى بمدينة عفرين السورية

6 – كم عدد القتلى فى صفوف وحدات الشعب الكردية برصاص جيش أردوغان ؟

قتل أكثر من 1500 مقاتل كردى منذ بدء الهجوم التركى على منطقة عفرين فى شمال سوريا قبل نحو شهرين، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

7 - ما موقف منظمة اليونسيف من الانتهاكات التركية فى عفرين السورية ؟

لفتت منظمة "يونيسف" إلى معاناة المدنيين ولاسيما الأطفال فحيث "العنف المستشرى بلغ درجة تضطر فيها العائلات إلى ملازمة أقبية المبانى التى تقيم فيها"، كما أغلقت معظم المحلات التجارية، واستدعى هذا الوضع تعليق خدمات حماية الطفل التى تدعمها اليونيسف.

8 – ما موقف مجلس الأمن الدولى من الأحداث فى عفرين السورية ؟

كان مجلس الأمن الدولى قد أصدر قرار رقم 2401 والذى يقضى بوقف الأعمال القتالية فى سوريا لمدة 30 يوما، وعلى الرغم من ذلك واصل أردوغان انتهاكاته فى مدينة عفرين السورية.