سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة فى ولاية أريزونا الأمريكية وتقتلها







أ ش أ

لقت امرأة مصرعها فى ولاية أريزونا الأمريكية بعد أن صدمتها سيارة (أوبر) ذاتية القيادة فى أول حادثة من نوعها.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فى نشرتها الالكترونية مساء اليوم إن السيارة الـ (أوبر) كانت تعمل بخاصية القيادة الذاتية

وكان هناك سائق احتياطى على مقودها عندما صدمت امرأة بينما كانت تعبر الطريق.

وقالت شركة (أوبر) إنها علقت اختبار السيارات ذاتية القيادة فى مناطق تيمبى وبيتسبرج وسان فرانسيسكو وتورونتو.

وقالت سارة عبود ، وهى متحدثة باسم (أوبر) ـ فى بيان ـ " قلوبنا مع أسرة الضحية ، نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية فى تحقيقها بشأن الحادث".



وقالت (نيويورك تايمز) إن الحادث المميت سيثير تساؤلات حول مسألة تنظيم سير السيارات ذاتية القيادة ، وتجرى حاليا اختبارات للسيارات ذاتية القيادة يوجد قائد بها للسيطرة عليها حال وقوع مكروه ، لكن ثمة ولايات سمحت لشركات باختيار السيارات دون سائق.

وقالت ولاية كاليفورنيا هذا الشهر إنه فى أبريل ستسمح لشركات باختبار السيارات ذاتية القيادة دون وجود أى سائق خلف المقود ولو من باب الاحتياط.