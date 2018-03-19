video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة فى ولاية أريزونا الأمريكية وتقتلها

الإثنين، 19 مارس 2018 11:00 م
سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة فى ولاية أريزونا الأمريكية وتقتلها الشرطة الأمريكية- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

لقت امرأة مصرعها فى ولاية أريزونا الأمريكية بعد أن صدمتها سيارة (أوبر) ذاتية القيادة فى أول حادثة من نوعها

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فى نشرتها الالكترونية مساء اليوم إن السيارة الـ (أوبر) كانت تعمل بخاصية القيادة الذاتية

وكان هناك سائق احتياطى على مقودها عندما صدمت امرأة بينما كانت تعبر الطريق
وقالت شركة (أوبر) إنها علقت اختبار السيارات ذاتية القيادة فى مناطق تيمبى وبيتسبرج وسان فرانسيسكو وتورونتو
وقالت سارة عبود ، وهى متحدثة باسم (أوبر) ـ فى بيان ـ " قلوبنا مع أسرة الضحية ، نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية فى تحقيقها بشأن الحادث". 
 

وقالت (نيويورك تايمز) إن الحادث المميت سيثير تساؤلات حول مسألة تنظيم سير السيارات ذاتية القيادة ، وتجرى حاليا اختبارات للسيارات ذاتية القيادة يوجد قائد بها للسيطرة عليها حال وقوع مكروه ، لكن ثمة ولايات سمحت لشركات باختيار السيارات دون سائق
وقالت ولاية كاليفورنيا هذا الشهر إنه فى أبريل ستسمح لشركات باختبار السيارات ذاتية القيادة دون وجود أى سائق خلف المقود ولو من باب الاحتياط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا تستعد لإصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام السيارات ذاتية القيادة

كاليفونيا تعطى الضوء الأخضر لاختبار السيارات ذاتية القيادة بالطرق العامة

سيارة ذاتية القيادة

اخبار امريكا

اخبار العالم




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة