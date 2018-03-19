سول تعقد اجتماعا أمنيا مع واشنطن وطوكيو







سول (أ ش أ)

ذكر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الاثنين، أن المستشار الرئاسى لشئون الأمن جونج وى -يونج عقد اجتماعا أمنيا ثلاثيا مع مساعد مجلس الأمن القومى للبيت الأبيض هابرت ميكميستى ومدير الأمن الوطنى اليابانى ياتشى شوتارو فى سان فرانسيسكو يومى السبت والأحد الماضيين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأطراف الثلاثة تشاوروا حول مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بصورة كاملة وإجراء اجتماعى القمة بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وتوافقت آراء المشاركين فى الاجتماع على أن الأهم هو عدم تكرار أخطاء الماضى، واتفقوا على التنسيق الوثيق بينهم خلال الأسابيع المقبلة.

ويعتبر اجتماع رؤساء شؤون الأمن الوطنى للدول الثلاث، الأول من نوعه بعد شهرين من اجتماعهم بصورة مغلقة فى سان فرانسيسكو فى منتصف شهر يناير الماضى.