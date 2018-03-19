سوريا الديمقراطية: لن نتردد فى مهاجمة انتهاكات أردوغان







رويترز

اتهم الجناح السياسى لقوات سوريا الديمقراطية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، باختلاق "حجج واهية" لمهاجمة مساحات من شمال سوريا تحت سيطرة الأكراد.