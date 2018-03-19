سوريا الديمقراطية: لن نتردد فى مهاجمة انتهاكات أردوغان

سوريا الديمقراطية: لن نتردد فى مهاجمة انتهاكات أردوغانالإثنين، 19 مارس 2018 07:40 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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اتهم الجناح السياسى لقوات سوريا الديمقراطية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، باختلاق "حجج واهية" لمهاجمة مساحات من شمال سوريا تحت سيطرة الأكراد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية فى بيان "نؤكد على أن الشعب السورى لن يتوانى عن مقاومة العدوان التركى وسيصعد من نضاله حتى تحرير عفرين وإعادة أهاليها إليها".
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