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سكرتير عام المنوفية يناقش خطة التنمية الإقتصادية والمشروعات المتعثرة

الإثنين، 19 مارس 2018 03:33 م
سكرتير عام المنوفية يناقش خطة التنمية الإقتصادية والمشروعات المتعثرة إجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية





المنوفية - محمد فتحى
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عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتذليل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات بالمحافظة للعام المالى 2018/2019 بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، بحضور اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

واستعرض الإجتماع، ملاحظات لجنة بنك الإستثمار القومى لمتابعة مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى الحالى  2017/2018، والتى يجب تلافيها فى خطة العام المالى القادم، متمثلة فى تحديد المشروعات وفق الإحتياجات الضرورية الملحة، والتى تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية فى الأسعار والتركيز على المشروعات ذات العائد الإستثمارى، التى تدعم قدرة الصناديق الخاصة بالمحافظة.

كما تناول الإجتماع مناقشة أولويات إختيار مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2018/2019، ومناقشة المقترحات المقدمة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن وتقييمها وإبداء الرأى فيها.

ووجه الدكتور أيمن مختار رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل والمشاركة مع المجتمع المدنى وتحديد أولويات المشروعات الإقتصادية، التى تعمل على النهوض بالمحافظة، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين ، مشيراً إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.
 


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