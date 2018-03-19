سقوط شجرة بالطريق العام يسفر عن قطع أسلاك الكهرباء بإحدى قرى الشرقية

سقوط شجرة بالطريق العام يسفر عن قطع أسلاك الكهرباء بإحدى قرى الشرقيةالإثنين، 19 مارس 2018 07:57 ص
سقوط شجرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تسبب سقوط شجرة على عامود كهرباء بطريق" أبو الأخضر- العلوية" فى حدوث قطع فى الأسلاك الكهربائية، وتم إصلاحه من قبل الفنين.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بسقوط شجرة على أحد أعمدة الإنارة بطريق " أبو الأخضر – العلوية" دائرة المركز.
انتقل ضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وتبين سقوط شجرة على عمود إنارة بجانب الطريق، ما أسفر عن قطع الأسلاك الكهربائية الموصلة وحدوث تلفيات بأحدة الأعمدة الكهربائية، تم رفع الشجرة.
وبسؤال " عصام س ع" 30 سنة فنى بهندسة وسط الزقازيق، رجح أن يكون سبب سقوط الشجرة نتيجة تأكل جزورها كونها مزروعة بحر أبو الأخضر، وتم إصلاح العطل، وتحرير محضر بالواقعة.
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