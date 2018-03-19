سفير باراجواى: مصر النموذج الأكثر تميزا فى السوق التجارى بشكل عام

سفير باراجواى: مصر النموذج الأكثر تميزا فى السوق التجارى بشكل عامالإثنين، 19 مارس 2018 01:45 م
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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قال نيلسون مورا رودس سفير باراجواى بالقاهرة، إن السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، هى المجموعة التجارية الأهم فى التاريخ الحديث بعدد سكانى يبلغ نحو 400 مليون نسمة، مضيفًا أن مصر هى النموذج الأكثر تميزا فى السوق التجارى بشكل عام، نظرًا لموقعها وعدد سكانها وتاريخها وحضارتها بين الشعوب.
وأضاف رودس، خلال كلمته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين للتوعية باتفاقية الميركسور، اليوم الإثنين، أن بلاده ترأس حاليًا التجمع بشكل مؤقت، ولذا تسعى إلى توطيد العلاقة التجارية بين مصر والمجموعة، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سبتمبر من العام الماضى، والتى تمنح الإعفاء الجمركى 9800 سلعة.
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