سفير السعودية بواشنطن: إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فقط بل المنطقة

سفير السعودية بواشنطن: إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فقط بل المنطقةالإثنين، 19 مارس 2018 08:06 م
السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية العربية، فى عاجل فى نبأ عاجل لهان أن السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان، أكد أن ميليشيا الحوثي مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب، لافتا أن المشكلة مع إيران فى سلوكها ورغبتها التوسعية، كما أن طهران تريد "حزب الله" آخر في اليمن.
وأكد "بن سلمان"، أن إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها.
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