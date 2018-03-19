video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفارة السعودية بالاقهرة تشارك فى حفل توزيع جوائز مجلس الشباب العربى

الإثنين، 19 مارس 2018 04:23 م
سفارة السعودية بالاقهرة تشارك فى حفل توزيع جوائز مجلس الشباب العربى جانب من الاحتفال





كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بمصر مع طلابها الدارسين، فى فعاليات حفل توزيع "جائزة مجلس الشباب العربى المتكاملة للشباب العربى المتميز"، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال بيان صادر عن الملحقية أنه تم تكريم عدد من الشباب السعودى، فى إطار تكريم القيادات العربية الشابة، وقد شاركت العديد من الدول العربية فى هذا المحفل المتميز، الذى يدعم الشباب العربى، والذى قام بأعمال متميزة، ويرسخ قيمة العمل التطوعى والمدنى المشترك، من خلال عرض لأعمالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة الاتحاد النسائى بالإمارات تطالب بحماية الشباب العربى فى مناطق النزاع

الجامعة العربية: التنمية المستدامة ستتحقق بإدماج الشباب العربى فى المجتمع

مجلس الشباب العربى يعلن اختيار محمد صلاح "الشاب القدوة" على الوطن العربى

رئيس مجلس الشباب العربى: تجربة مصر فى عهد السيسي فريدة

الجامعة العربية تحتفل بالشباب العربى المتميز وتوزع جوائز على القيادات الشابة

الملحقية الثقافية السعودية

الجامعة العربية

الشباب العربى




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة