سفارة السعودية بالاقهرة تشارك فى حفل توزيع جوائز مجلس الشباب العربى

سفارة السعودية بالاقهرة تشارك فى حفل توزيع جوائز مجلس الشباب العربىالإثنين، 19 مارس 2018 04:23 م
جانب من الاحتفال
كتبت آمال رسلان
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شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بمصر مع طلابها الدارسين، فى فعاليات حفل توزيع "جائزة مجلس الشباب العربى المتكاملة للشباب العربى المتميز"، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال بيان صادر عن الملحقية أنه تم تكريم عدد من الشباب السعودى، فى إطار تكريم القيادات العربية الشابة، وقد شاركت العديد من الدول العربية فى هذا المحفل المتميز، الذى يدعم الشباب العربى، والذى قام بأعمال متميزة، ويرسخ قيمة العمل التطوعى والمدنى المشترك، من خلال عرض لأعمالهم.
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