سفارة أمريكا بالرياض: زيارة محمد بن سلمان تعزيز للعلاقات بين البلدين







الرياض (أ ش أ)

أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى الرياض كريستوفر هينزيل، اليوم الاثنين، عن ثقته فى نجاح لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن الزيارة تعزز العلاقات القوية بين البلدين.

وأوضح هينزيل - فى بيان للسفارة الأمريكية بالرياض، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المناقشات التى سيجريها الجانبان، ستكون مفتوحة وصريحة حول العديد من القضايا المتنوعة، التى تؤكد مدى نضج الصداقة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

ورحب هينزيل - فى ختام البيان - بولى العهد السعودى، متمنيًا له زيارة مثمرة.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، توجه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.