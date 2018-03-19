سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-3-2018 وثبات العملة السعودية







كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى، استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-3-2018، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال السعودى عند ذات السعر الذى سجلته نهاية التعاملات، والبالغ 4.67 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.

لم يختلف سعر الريال السعودى بين بنك وآخر إلا بشكل طفيف، تراوح من قرش لقرشين، أما كمتوسط سعر فى السوق المصرى للعملة السعودية، فبلغ –بحسب آخر بيانات البنك المركزى المصرى- 4.6847 جنيه للشراء، و 4.7116 جنيه للبيع، وفى بنوك أخرى، جاء سعر الريال السعودى بها أمام الجنيه، كالتالى...



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6847 جنيه للشراء

4.7116 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

ولى العهد السعودى فى حوار مع CBS الأمريكية: لا فرق بين الرجل والمرأة فى المملكة



وبجانب حرص "اليوم السابع" على نشر سعر الريال السعودى، باعتباره العملة الأهم على مستوى العملات العربية، خاصة مع اقتراب بعض المواسم المتعلقة بالريال السعودى كمواسم العمرة والحج، ننشر أبرز الأخبار – حتى الآن- على مدار اليوم التى تتعلق بالمملكة العربية السعودية، والتى جاء أهمها، حوار الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، الذى أجرته قناة CBS.

أجرت قناة CBS حواراً مطولاً مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قبيل جولة أمريكية، يقوم بها ولى العهد، موضحةً أن ولى العهد أحدث تغييرات ثورية داخل المملكة، حيث يعطى حقوق أكبر للنساء، ويشن حملة على الفساد.

وجاء جانب من الحوار، متطرقاً إلى عدداً من الملفات الداخلية والخارجية والتى أجاب عنها ولى العهد، بوضوح وثقة أدهشت المتابعين، وكانت البداية مع ملف التشدد، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان أن أسامة بن لادن جنّد 15 سعودياً لأحداث 11 سبتمبر، وأراد زعزعة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنه "قبل أحداث 1979، كنا نعيش حياة رائعة وطبيعية مثل بقية دول الخليج، النساء تقود، ويوجد دور للسينما".

وعن المرأة السعودية، أكد ولى العهد أنه "ليس هناك فرق بين المرأة والرجل لدينا"، مشيراً إلى أن "قوانين الشريعة واضحة، فليس هناك نصّ يوجب المرأة لبس العباءة السوداء".

وفيما يتعلق بالحملة على الفساد، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "ما فعلناه فى السعودية بخصوص مكافحة الفساد كان ضروريًا، وجميع الإجراءات كانت قانونية" مشيراً فى حوار مع قناة CBS الأمريكية، إلى أنه "تم استرداد أكثر من 100 مليار دولار فى حملة مكافحة الفساد، والهدف منها ليس المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا فى صفقات فاسدة".