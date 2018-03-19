سعر الدولار اليوم الاثنين 19-3-2018 والعملة الأمريكية مستقرة عند 17.65جنيه







كتبت- هبة حسام

منذ عدة أسابيع ماضية والدولار يشهد حالة من الاستقرار، باستثناء أيام معدودة تباين فيها السعر، بين التراجع مرة، والارتفاع مرة أخرى، وفى تعاملات اليوم الاثنين 19-3-2018، ثانى أيام الأسبوع المصرفى الحالى الذى يبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس "الأيام الرسمية لعمل البنوك والمصارف"، استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم

عالمياً، ارتفع الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول هذا الأسبوع وفى الوقت الذى تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.



سعر الدولار مقابل الجنيه

وارتفعت عملة الملاذ الآمن الين فى الوقت الذى يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة مع هبوط مؤشر إم.إس.سى.آى الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادى خارج اليابان 0.4 %.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 90.297. وكان المؤشر سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين بالقرب من 90.38 إذ حصل على دعم بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعى الأمريكى فى فبراير.



الدولار اليوم

وبالرغم من تباين سعر الدولار بين بنك وآخر فى السوق المحلى "المصرى"، إلا أنه تباين طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار خلال التعاملات اليومة اليوم الاثنين، كالتالى، بعد أن سجل متوسط سعره -بحسب البنك المركزى- 17.5692 جنيه للشراء، و 17.6689 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5692 جنيه للشراء

17.6689 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

وزارة المالية تطرح 2.5 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

وفى سياق آخر، من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.