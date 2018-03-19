ساويرس يستجيب لطلب شاب بإنشاء ملعب خماسى بإحدى قرى بمحافظة بنى سويف







كتبت مريم بدر الدين

تفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مع تدوينة شاب يتمنى إنشاء ملعب خماسى وخط إنترنت بقريته، حيث كتب: "نفسى يكون عندنا ملعب خماسى وخط أرضى للانترنت فى قريتنا".

ورد ساويرس على الشاب، متسائلا عن اسم قريته، حيث كتب: " فين قريتك دى؟ واسمها ايه ؟"، وكان رده: "اسمها الشوشة من مدينة ببا محافظة بنى سويف".



ساويرس

ويعد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، من أكثر المشاهير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "تويتر"، فيتميز بخفة ظله وتعليقه على معظم الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل لا يخلو من "الإفيهات"، وما يميزه هو تفاعله الكبير مع متابعيه، حيث إنه دائم الرد عليهم فى كل المجالات.