سائقو "أوبر" و"أولا" يضربون عن العمل فى الهند ويطالبون بزيادة أجورهم







رويترز

أضرب سائقو خدمتى "أوبر" و"أولا" لنقل الركاب عن العمل فى أنحاء الهند، اليوم الاثنين، ولأجل غير مسمى مطالبين بزيادة أجورهم بعد تأثرهم من زيادة عدد سيارات الشركتين وتقليص الحوافز التى تصرف لهم، وبدأ الإضراب، الذى دعا إليه حزب مهاراشترا نافنيرمان سينا، فى منتصف ليلة أمس الأحد ويتركز على مومباى.

وقال قياديون فى الحزب فى مطلع هذا الأسبوع إن سائقين فى مدن أخرى مثل العاصمة نيودلهى وبنجالورو وحيدر اباد وبيونى وغيرها سينضمون إلى الإضراب.

وكان سانجاى نايك رئيس رابطة النقل التابعة للحزب قال فى مؤتمر صحفى يوم السبت "السائقون عليهم ديون ضخمة ورغم ذلك تفضل الشركتان أن يقودوا مركبات مملوكة لهما".

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى متحدث باسم شركة "أوبر" للتعليق لكن متحدثا باسم "أولا" قال إنه من الصعب قياس تأثير هذا الإضراب فى هذه الساعة المبكرة من اليوم، وشكا كثير من الركاب من تأخر وصول سيارات لنقلهم ومن ارتفاع سعر الخدمة نتيجة لقلة عدد السيارات على الطرق.