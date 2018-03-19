زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربى إيران

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربى إيرانالإثنين، 19 مارس 2018 09:22 ص
مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين، منطقة "بندرريك" التابعة لمدينة "كناوة" فى محافظة بوشهر الواقعة جنوب غربى إيران.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مسئول فى مدينة كناوة قوله "إن جميع فرق الإنقاذ والإمداد فى كناوة والمدن المجاورة فى حالة استنفار قصوى.. مشيرا إلى أنه تم إيفاد فرق التقييم للمناطق الريفية والحضرية للوقوف على الخسائر الأولية المحتملة".
وكانت محافظة بوشهر قد شهدت 11 هزة أرضية، وتحديدا مدينتى كناوة ودشستان منذ الليلة الماضية، مما أشاع الذعر بين الأهالى.
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