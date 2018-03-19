زلزالان بقوة 3.7 و 3.3 درجة يضربان جنوب محافظة السليمانية العراقية







بغداد (أ ش أ)

ذكرت مديرية الأنواء "الأرصاد" الجوية فى منطقة كلار جنوب محافظة السليمانية العراقية اليوم الاثنين، أن هزتين أرضيتين ضربتا منطقة كلار.. مشيرة إلى أن الهزتين لم تسفرا عن خسائر.

ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن المديرية قولها إن الهزة الأولى وقعت فى قرية سنكر بناحية قوروتو الواقعة شرق منطقة كلار، والثانية وقعت قرب قرية سيد خليل شمال كلار.. مبينة أن الهزة الأولى بلغت قوتها 3.7 درجة والثانية 3.3 على مقياس ريختر.