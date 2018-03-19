زعيم الحوثيين يطلب من زعماء قبائل صعدة تجنيد مقاتلين جدد







صنعاء (أ ش أ)

طلب زعيم المتمردين فى اليمن عبد الملك الحوثي، من زعماء قبائل صعدة، تجنيد مقاتلين جدد بعد تكبد ميليشياته خسائر بشرية كبيرة نتيجة الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربى والمواجهات مع قوات الشرعية.

وأكدت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن عبد الملك الحوثى طلب من كل قبيلة فى صعدة تجنيد أكثر من 100 شخص لدعم جبهات الحوثيين التى تتكبد خسائر فادحة خاصة على جبهات الساحل الغربى ومحاور صعدة؛ حيث تتقدم قوات الشرعية بثبات.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة الحوثى - حتى اللحظة - قوبلت بالرفض من قِبل بعض القبائل، خاصة بعد مقتل عدد كبير من أبنائها فى معارك خاضوها إلى جانب ميليشيا الحوثى.