video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زعيم الحوثيين يطلب من زعماء قبائل صعدة تجنيد مقاتلين جدد

الإثنين، 19 مارس 2018 09:01 ص
زعيم الحوثيين يطلب من زعماء قبائل صعدة تجنيد مقاتلين جدد الحوثيين ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

طلب زعيم المتمردين فى اليمن عبد الملك الحوثي، من زعماء قبائل صعدة، تجنيد مقاتلين جدد بعد تكبد ميليشياته خسائر بشرية كبيرة نتيجة الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربى والمواجهات مع قوات الشرعية.

وأكدت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن عبد الملك الحوثى طلب من كل قبيلة فى صعدة تجنيد أكثر من 100 شخص لدعم جبهات الحوثيين التى تتكبد خسائر فادحة خاصة على جبهات الساحل الغربى ومحاور صعدة؛ حيث تتقدم قوات الشرعية بثبات.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة الحوثى - حتى اللحظة - قوبلت بالرفض من قِبل بعض القبائل، خاصة بعد مقتل عدد كبير من أبنائها فى معارك خاضوها إلى جانب ميليشيا الحوثى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يعترض صاروخا باليستيا فى مدينة المخا اليمنية

مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن

التحالف العربى: سنعرض اليوم صواريخ إيران المهربة للحوثيين داخل اليمن

التحالف العربى

زعيم الحوثيين

مقاتلات التحالف العربى

اليمن

الحرب فى اليمن

قبائل صعده




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة