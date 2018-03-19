زحام مرورى بمحور صلاح سالم بسبب كسر ماسورة مياه

كسر ماسورة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تسبب كسر ماسورة مياه بمحور صلاح سالم أمام الاستاد، فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، للمتجه من العروبة إلى المطار، تم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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