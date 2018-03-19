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زحام مرورى بمحور التسعين فى التجمع بسبب كسر ماسورة مياه

الإثنين، 19 مارس 2018 09:27 ص
زحام مرورى بمحور التسعين فى التجمع بسبب كسر ماسورة مياه زحام مرورى - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تباطأت حركة السيارات، بسبب كسر ماسورة مياه بمحور التسعين الشمالى فى التجمع الخامس، تم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور.
 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور التسعين الشمالى، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 


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