زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى إثر حادث انقلاب سيارة نقل







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب أمين شرطة وسائق إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالاسلاك الكهربائية، ثم اصطدامها بمؤخرة سيارة شرطة بطريق إسكندرية الزراعى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.