زحام مرورى بسبب إنقلاب سيارة ملاكى فى طريق اﻹسماعيلية / بورسعيد الصحراوى

زحام مرورى بسبب إنقلاب سيارة ملاكى فى طريق اﻹسماعيلية / بورسعيد الصحراوىالإثنين، 19 مارس 2018 06:10 م
انقلاب سيارة أودى بحياة سيدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقيت ربة منزل مصرعها إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق اﻹسماعيلية - بورسعيد الصحراوى، ما أدى لتوقف الحركة فيما أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد نقل المتوفية جثة إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق اﻹسماعيلية بورسعيد بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة