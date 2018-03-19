زحام مرورى بسبب إنقلاب سيارة ملاكى فى طريق اﻹسماعيلية / بورسعيد الصحراوى







كتب عبد الرحمن سيد

لقيت ربة منزل مصرعها إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق اﻹسماعيلية - بورسعيد الصحراوى، ما أدى لتوقف الحركة فيما أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد نقل المتوفية جثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق اﻹسماعيلية بورسعيد بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .