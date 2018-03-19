زاهى حواس: "إخواتنا بيموتوا علشان يحموا مصر والسيسى أعاد لها الأمن والأمان"







دمياط عبده عبد البارى

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمبرة العبد بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المواطنين وبخاصة قرى مركز فارسكور وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وبدء المؤتمر بقراءة القرأن ثم السلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وفى كلمته قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه سعيد للغاية لتواجده فى مسقط رأسه مضيفا أنه قبل تولى منصب وزير الآثار من أجل ترميم مساجد دمياط الآثرية وفى مقدمتها مسجد الحديدى بفارسكور.

وناشد حواس المواطنين بالنزول والمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية مطالبا بالتصويت للسيسى لأنه الأحق والأجدر بقيادة مصر وإستكمال الانجازات.

وأكد حواس أنه سيسافر غدا فى رحلة إلى خارج البلاد ولكنه سيعود يوم 26 مارس خصيصا للإدلاء بصوته فى تلك الانتخابات التى وصفها بالمصيرية.

وتابع قائلا مصر حاليا بتحارب الإرهاب فى سيناء وأخواتنا بيموتوا علشان يحموا مصر، مضيفا أن جيش مصر يقدم أشياء عظيمة ليس فى الوقت الحاضر ولكن منذ أيام الفراعنة وحافظ الجيش المصرى على اخلاقه ومبادئه فجيش مصر لا يقتل سيدة أو طفلا.

وأضاف سيناء هى بوابة الدخول الى مصر التى كان يدخل منها الإعداء وكل فترات التاريخ التى كنا نمر فيها بمراحل الضعف فيها خرجنا منها أقوياء وعندما طردنا الهكسوس بدأ الفراعنة يعرفون أهمية سيناء من خلال تمهيد طريق حورس الحربى وتم وضع التحصينات الحربية من أجل تأمين سيناء لمنع أى غزو.

وتابع: "عرفنا قيمة سيناء الوقت الحالى ومن خلال الجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبح من المهم جدا تطهير سيناء من الارهاب وبدء مراحل التنمية".

وقال حواس أننى أقول كلمة حق أن السيسى يعود له الفضل فى عودة الأمن والأمان ومصر ربنا نجاها بان تولى حمايتها وحمى مصر من الشر الخارجى اللى كلنا عارفينه كويس أما الشر الداخلى هو الحرباء الذى يتلون ويريد تدميرنا وقتلنا .

وناشد حواس الطلاب بالنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لأننا نحتاجه بشدة من أجل البناء والاستقرار والأمان، مؤكدا ان مشروعات الطرق التى قام بها الرئيس خلال الاربع سنوات الماضية ستنقل مصر نقله كبيرة مستقبليا.



















































