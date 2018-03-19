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روسيا تطالب بعدم الاستماع لإفادة المندوب السامى لحقوق الإنسان حول سوريا

الإثنين، 19 مارس 2018 09:35 م
روسيا تطالب بعدم الاستماع لإفادة المندوب السامى لحقوق الإنسان حول سوريا سوريا - أرشيفية





كتب أحمد عبد الرحمن
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طالبت روسيا بعدم الاستماع لإفادة المندوب السامى لحقوق الإنسان حول سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

 

 


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