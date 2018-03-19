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رشق السفارة التركية فى الدنمارك بالمولوتوف.. والشرطة تحقق فى الحادث

الإثنين، 19 مارس 2018 07:52 ص
رشق السفارة التركية فى الدنمارك بالمولوتوف.. والشرطة تحقق فى الحادث الشرطة الدنماركية - ارشيفية





(رويترز)
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قالت الشرطة فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن إن ما لا يقل عن شخصين هاجما السفارة التركية فى المدينة بقنابل بنزين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة بالجزء الخارجى من المبنى ولكن دون وقوع إصابات.

وكان المبنى خاليا فى ذلك الوقت، وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن الشرطة فى الموقع تقوم بالتحقيق فى الحادث ولم يتم اعتقال أحد.

 


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السفارة التركية فى الدنمارك

المولوتوف

تركيا

الدنمارك




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