"رجال الأعمال": اتفاقية الميركسور ستحقق طفرة غير مسبوقة بالصادرات فى 10سنوات







كتب هانى الحوتى

أكد المهندس خالد حمزة عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن الامتيازات التى توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور من شأنها أن تعزز من فرص التجارة بين مصر والدول الاعضاء، والتى بلغت فى 2016 قيمة 3538 مليون دولار وبلغ نصيب الصادرات المصرية منها 109 مليون دولار.

وقال حمزة، خلال كلمته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين حول اتفاقية الميركسور، اليوم الإثنين، إن الاتفاق يضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية لدول التجمع خلال الـ10 سنوات المقبلة وهى الفترة التى سيتم فيها تحرير التجارة بين الطرفين، لافتا إلى أن 47% من الصادرات المصرية سيتم منحها اعفاء فورى من الرسوم الجمركية.

يذكر أن اتفاقية الميركسور، هى اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر ودول التجمع، ودخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، لبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول "الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى"، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة.

ومن جانبه أكد نيلسون مورا رودس، سفير باراجواى بالقاهرة، أن اتفاقية تجمع دول الميركسور تعد السوق التجارى الهام فى التاريخ الحديث بعدد سكان يبلغ 400 مليون مواطن ، مشيراً إلى أن مصر النموذج الأكثر تميزاً فى السوق التجارى بشكل عام، لافتا إلى أن باراجواى تتزعم رئاسة الميركسور الان بشكل مؤقت .

واشار رودس، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التى دخلت حيز التنفيذ فى سبتمبر الماضى تنص على الاعفاء الجمركى لـ9800 سلعة، وهو ما يعد حجر الأساس لتوطيد العلاقات التجارية بين مصر والدول الاربعة اعضاء التجمع وهم الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى.

واضاف أن الاتفاقية ستعزز من فرص التبادل التجارى بين دول التجمع ومصر بصفة عامة، وتحسن من التبادل التجارى بين مصر وباراجواى بصفة خاصة.

بدوره، أكد روى أماريل سفير البرازيل بالقاهرة أن دخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ ستعزز من التجارة والاستثمار مع مصر، وان مصر شريك تجارى مهم للبرازيل خلال السنوات الماضية وهى المستورد الرئيسى للمنتجات البرازيلية فى افريقيا ، مشيراً إلى أن حجم صادرات بلاده لمصر فى 2017 زاد بنسبة 41% لتبلغ 2.4 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ1.7 مليار دولار فى 2016 فى حين زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 65%.

وقال أماريل، إن مصر وصلت إلى الاستقرار الاقتصادى وبلغ الاحتياطى النقدى الاجنبى المصرى 42 مليار دولار وانخفض معدل التضخم، متوقعاً أن يصل إلى 10% بنهاية العام الجارى بالاضافة إلى طفرة فى زيادة الاستثمارات الاجنبية فى مصر وتراجع نسب البطالة، داعيا دول تجمع الميركسور إلى الاستفادة من الامتيازات التى توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع الشركات الدوليين واستغلال الفرص الضخمة فى تعزيز التجارة والاستثمار .

فيما أكد ادورادو انطونيو فاريلا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، أن الاتفاقية هامة جداً ومجالات التعاون بين مصر ودول التجمع واعدة ،مشيراً إلى تطلع بلاده فى تعزيز حركة التبادل التجارى مع مصر فى مختلف السلع والخدمات ومنها تصدير اللحوم والالبان والسكر والاعلاف والورق والخشب، واقامة مشروعات مشتركة فى التصنيع الغذائى والعصائر بجانب التعاون فى مجالات تصنيع السيارات و الاجهزة الكهربائية والمحركات.

وأضاف فاريلا، أن اتفاقية تجمع دول الميركسور،ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى بين دول الاعضاء، مشيراً إلى أن فرص التجارة بين مصر والارجنتين واعدة .

فيما قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن دخول الاتفاقية حيز النفاذ ستمنح مصر أفضلية كبرى فى مضاعفة أرقام التجارة مع دول امريكا اللاتينية وهو ما يعزز من فرص السوق المصرية فى مختلف اسواق العالم، مشيراً إلى أن واردات دول التجمع بلغت 279 مليار دولار فى 2015 وهو ما يعنى وجود فرصة كبيرة للمنتجات المصرية فى تلك الاسواق الواعدة.

وقال المستشار التجارى فاضل يعقوب مدير إدارة الامريكتين بالتمثيل التجارى المصرى، إن الاتفاقية ستزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الميركسور وتقلل من الواردات المصرية بالاضافة إلى جذب الاستثمارات الاجنبية من دول التجمع إلى مصر.

وأوضح مايكل جمال، مدير عام إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، أن المكاسب من اتفاقية الميركسور كبيرة وعديدة لدول التجمع، مشيراً إلى اتفاقية الميركسور تعد أول اتفاقية تجارية خارج المنطقة العربية وافريقيا فى اسواق دول امريكا اللاتينية.

واضاف مايكل أن دول تجمع الميركسور من الدول التجارية الهامة لمصر حيث يبلغ الناتج الاجمالى لدول التجمع 3،5 تريليون دولار بمعدل نمو 7,1%، لافتا إلى أن واردات دول التجمع تبلغ 279 مليار دولار.