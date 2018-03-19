ربة منزل تتهم شقيقها بإصابتها برش خرطوش فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل برش خرطوش بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى " ع . ع . ب " 20 سنه، ربة منزل ومقيمة مدينة تلا مصابة برش ‏خرطوش بالركبة اليمنى، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤالها اتهمت ‏شقيقها " علاء " المقيم بذات الناحية لم يستجوب، بإحداث إصابتها بسلاح نارى فرد خرطوش، وعللت ذلك لخلافات ‏عائلية.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد ‏خرطوش محلى الصنع وفارغ طلقة من ذات العيار داخل منزل والد المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ‏الواقعة المحضر رقم 4150 جنح مركز تلا لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص والتحرى حول ‏الواقعة وضبط المتهم الهارب.