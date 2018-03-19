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ربة منزل تتهم ابنها بإشعال النار بجسد شقيقه بسبب خلافات بينهما بالمنوفية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:35 م
ربة منزل تتهم ابنها بإشعال النار بجسد شقيقه بسبب خلافات بينهما بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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اتهمت ربة منزل ابنها الأكبر بسكب البنزين على شقيقه وإشعال النيران به بسبب خلافات عائلية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ‏باستقبال مستشفى أشمون العام "م . ع . م" 40 سنة، سائق ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق نارية ‏متفرقة بالجسم بنسبة 85%، وحالته العامة سيئة ادعاء انفجار إسطوانة بوتاجاز.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته " ذ . ح .م "  70 سنة، ربة منزل ومقيمة اتهمت كل من شقيق المصاب مصطفى "58 سنه، سائق، وابنائه "  أحمد "  23 سنة، بدون عمل، و " تامر "  37 سنه، بدون عمل، و "  رجب " لم يستجوب"وجميعهم مقيمين بذات الناحية بإلقاء ‏بنزين علي المصاب وإشعال النار به خلافات عائلية.

بمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، واتهم المشكو في حقه الأول المصاب بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجروح سطحيه بالرقبة والأذن وكدمة ‏بالظهر لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10842 جنح مركز أشمون لسنة 2018  . كلفت إدارة ‏البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.‏

 


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