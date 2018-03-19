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رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات فى ضيافة جامعة بنها غدا

الإثنين، 19 مارس 2018 01:38 م
رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات فى ضيافة جامعة بنها غدا الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها





القليوبية-نيفين طه
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تنظم جامعة بنها صباح غدا الثلاثاء ندوة عن الدور الوطنى للطلاب فى الاستحقاقات الدستورية.

وتستضيف جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد القاضى ، كلا من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد عبود والمستشار فارس فام والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف والمستشار خالد عراق أعضاء الهيئه الوطنية للانتخابات.

وتقام الندوة بقاعه الاجتماعات الكبري بالجامعه ويحضرها رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات وعدد من اساتذة الجامعة وقيادات الجامعة الإدارية ومديرى الوحدات واتحاد الطلاب والاسر الطلابية

وقال القاضى فى بيان له اليوم أن هذه الندوة تأتى قبل الصمت الإنتخابى لتوعية الطلاب بضرورة القيام بدروهم المهم فى الاستحقاقات الدستورية وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية التى تبدأ بعد أيام قليلية والتى شهدت اقبالا منقطع النظير فى ثلاثة أيام أدلى فيها المصريين فى جميع دول العالم بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم.

وأضاف القاضى أنه من الضرورى أن نثبت نحن المواطنين داخل الوطن أننا على نفس المستوى من الوطنية والإنتماء الذى ظهر فى المواطنين المصريين بالخارج وهى الرسالة التى سيتم اطلاقها فى العاشرة من صباح غدا الثلاثاء من داخل جامعة بنها ليس فقط لشباب الجامعة وطلابها والعاملين بها ولكن للمصريين جميعا.

 
 
 
 
 

 


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