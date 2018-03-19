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رئيس مياه الشرب بدمياط: تحرير 3 آلاف وثيقة آمان للعاملين بالشركة

الإثنين، 19 مارس 2018 04:00 ص
رئيس مياه الشرب بدمياط: تحرير 3 آلاف وثيقة آمان للعاملين بالشركة المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط





دمياط - معتز الشربينى
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قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، إنه تم تحرير 3 آلاف وثيقة آمان مع بنك مصر لعمال الشركة بقيمة 7.5 مليون جنيه، وجارى تسليم العمال الوثيقة بالتقسيط على 25 شهرا.

وأضاف عسل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، انطلقت فى محافظة دمياط، بمشاركة عدد من الوزارات (الأزهر، الكنيسة، الرى، الأوقاف، الثقافة، البيئة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم)، والتى تستمر حتى 22 من الشهر الجارى، مضيفا أنه تم تقديم الدعم المالى والفنى لنجاح تلك الحملة.

وأشار عسل، إلى أن الحملة تضمنت تخصيص جزء من خطبة الجمعة، للحديث عن أهمية المياه والحفاظ عليها، وكذلك دروس دينية بمراكز الشباب وقصور الثقافة بالتعاون مع الأزهر الشريف، كما تم تنظيم قافلة بقرية العدلية التابعة لمركز دمياط، بالتنسيق مع مجدى الأوسية عمدة قرية العدلية، والتى تم خلالها (التعريف بأهداف القافلة، استيفاء البيانات عن القرية،التنسيق مع مدارس القرية لعمل برنامج يومى عن المياه)، كما تم استكمال استقصاءات الرأى الميدانية بقرية العدلية (استطلاع قبلى للقافلة).

وأضاف، أنه تم تنفيذ ندوات وعظ دينى بأهمية الحفاظ على المياه فى عدد 6 مساجد، وتم تنفيذ أيضا ندوات وعظ دينى بعدد 2 مركز شباب و مدرسة الثانوية الزراعية .


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