





كتب أحمد مصطفى هانى عثمان تصوير محمد الحصرى

قال المهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لصيانة وعمرة الطائرات أن " MRO Africa " هذا الحدث السنوى الذى شهدت القاهرة انطلاقته الأولى تجتمع فيه كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدنى، وعمرة وصيانة الطائرات، من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية التى أصبحت شريكا رئيسيا فى حركة الطيران العالمية، وأمر لا غنى عنه لسلامة وأمن الركاب والعاملين بهذا المجال .

وأضاف أبو طالب، أن صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعة الطائرات تشهد تطورا مذهلا، يستدعى نهضة موازية فى قارتنا العزيزة، بما يواكب النمو العالمى المتسارع.

وتابع: بلا شك فإن مثل هذه الأحداث والتجمعات تلعب دورا رئيسا فى توسيع الأفق الإفريقى نحو المتغيرات العالمية، كما تسهم فى تنمية الأنشطة الفنية والتسويقية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة جيدة لالتقاء جميع شركات الطيران الإفريقية والعربية، والالتقاء أيضا بشركات تصنيع الطائرات والمحركات، وقطع غيار الطائرات، والذى يؤدى إلى إيجاد حلول لمشاكل التشغيل، وخلق مشروعات جديدة، لزيادة الاستثمار فى مختلف الجوانب.

واستطرد رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية حديثه: "من جانبها تسعى الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للصيانة تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، إلى تطوير وتنمية قطاع الطيران المدنى الإفريقى، بما يحافظ على المكانة المرموقة للقارة الإفريقية على المستوى الدولى، ويحقق الطفرة المنشودة بهذا القطاع الحيوى الذى يعد حجر الزاوية لأى نهضة اقتصادية فى بلادنا العريقة".



