قال المهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لصيانة وعمرة الطائرات أن " MRO Africa " هذا الحدث السنوى الذى شهدت القاهرة انطلاقته الأولى تجتمع فيه كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدنى، وعمرة وصيانة الطائرات، من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية التى أصبحت شريكا رئيسيا فى حركة الطيران العالمية، وأمر لا غنى عنه لسلامة وأمن الركاب والعاملين بهذا المجال.