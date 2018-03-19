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الإثنين، 19 مارس 2018 04:26 م
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رئيس مركز الداخلة يتفقد تجهيزات مقار اللجان الانتخابية

الإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
رئيس مركز الداخلة يتفقد تجهيزات مقار اللجان الانتخابية جانب من الجولة





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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اجرى كمال إبراهيم عبد العزيز رئيس مركز الداخلة جوله تفقديه للاطمئنان على مدى تجهيزات المقار الانتخابية ببعض قرى المركز تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة انهاء كافه الاستعدادات والتجهيزات بمقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة.

وتفقد رئيس المركز قرية الشيخ مفتاح ومقر اللجنة الانتخابية مدرسة الشيخ مفتاح الابتدائية وقرية أسمنت ومقر اللجنة الانتخابية مدرسة أسمنت الابتدائية وقرية المعصرة ومقر اللجنة الإنتخابية مدرسة المعصرة للتعليم الأساسى وقرية الشيخ والى ومقر اللجنة الانتخابية مدرسة الشيخ والى الإبتدائية وتم التأكد من كل التجهيزات لجميع اللجان الانتخابية من كافة النواحى.

وقال إبراهيم فى بيان له أن عدد اللجان الانتخابية بمركز الداخلة 24 لجنة ، وعدد الناخبين بالمركز 61491 ناخب وناخبة حيث تم المرور على المراكز الانتخابية ومتابعة كافة التجهيزات الخاصة باللجان والتأكد من الجاهزية التامة لاستقبال الناخبين .

 

 


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