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الإثنين، 19 مارس 2018 04:25 م
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رئيس مدينة ميت غمر يستقبل جنديا كرمه الرئيس لقتله تكفيرى قبل تفجير نفسه

الإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
رئيس مدينة ميت غمر يستقبل جنديا كرمه الرئيس لقتله تكفيرى قبل تفجير نفسه الجندى مقاتل أحمد رضا





الدقهلية شريف الديب
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استقبل اليوم سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، الجندى مقاتل أحمد رضا إبراهيم السيد رمضان 20 عاما ابن قرية كفر النعمان التابعة لدائرة المركز، والذى تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الخميس الماضى فى إطار تكريم الرئيس لأبطال العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك لقتله تكفيرى يحمل حزاما ناسفا بغرض تفجير نفسه على بوابة ورشة مركبات حرس الحدود بالكتيبة 101، حيث قام البطل بقتل الإرهابى قبل تفجير نفسه.

 

وقال رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن محافظة الدقهلية تتشرف بأبنائها الأبطال فى كل المجالات.

 

درع رئيس الجمهورية للمجند البطل
درع رئيس الجمهورية للمجند البطل
صورة الجندي الي كرمة رئيس الجمهورية
 الجندى الذى تم تكريمه

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