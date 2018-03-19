رئيس مدينة ميت غمر يستقبل جنديا كرمه الرئيس لقتله تكفيرى قبل تفجير نفسه

رئيس مدينة ميت غمر يستقبل جنديا كرمه الرئيس لقتله تكفيرى قبل تفجير نفسهالإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
الجندى مقاتل أحمد رضا
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
استقبل اليوم سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، الجندى مقاتل أحمد رضا إبراهيم السيد رمضان 20 عاما ابن قرية كفر النعمان التابعة لدائرة المركز، والذى تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الخميس الماضى فى إطار تكريم الرئيس لأبطال العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك لقتله تكفيرى يحمل حزاما ناسفا بغرض تفجير نفسه على بوابة ورشة مركبات حرس الحدود بالكتيبة 101، حيث قام البطل بقتل الإرهابى قبل تفجير نفسه.
وقال رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن محافظة الدقهلية تتشرف بأبنائها الأبطال فى كل المجالات.
درع رئيس الجمهورية للمجند البطل
الجندى الذى تم تكريمه
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة