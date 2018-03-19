رئيس مدينة ميت غمر يستقبل جنديا كرمه الرئيس لقتله تكفيرى قبل تفجير نفسه







الدقهلية شريف الديب

استقبل اليوم سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، الجندى مقاتل أحمد رضا إبراهيم السيد رمضان 20 عاما ابن قرية كفر النعمان التابعة لدائرة المركز، والذى تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الخميس الماضى فى إطار تكريم الرئيس لأبطال العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك لقتله تكفيرى يحمل حزاما ناسفا بغرض تفجير نفسه على بوابة ورشة مركبات حرس الحدود بالكتيبة 101، حيث قام البطل بقتل الإرهابى قبل تفجير نفسه.

وقال رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن محافظة الدقهلية تتشرف بأبنائها الأبطال فى كل المجالات.



درع رئيس الجمهورية للمجند البطل