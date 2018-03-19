رئيس مدينة القرين بالشرقية: بدء توصيل الغاز الطبيعى للمدينة

رئيس مدينة القرين بالشرقية: بدء توصيل الغاز الطبيعى للمدينةالإثنين، 19 مارس 2018 03:45 م
اجتماع رئيس مدينة القرين مع شركة الغاز الطبيعى بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس محمد الزيبق رئيس مدينة القرين، أنه عقد اجتماعا مع المهندس أحمد سامى من شركة الغاز الطبيعى بالقاهرة، وبحضور المهندس علاء صابر نائب رئيس المدينة اليوم، بمكتبه بمجلس مدينة القرين لتوصيل الغاز الطبيعى للمدينة.
وأضاف رئيس مدينة القرين لـ "اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش بدء توصيل الغاز الطبيعى لمدينة القرين، وتم تسليم خريطة لوصف المسار التفصيلى ولوحة مساحية لمسار خط الغاز بالمدينة.
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