رئيس مدينة الأثاث بدمياط يتفقد العمل بالمشروع الأربعاء المقبل

رئيس مدينة الأثاث بدمياط يتفقد العمل بالمشروع الأربعاء المقبلالإثنين، 19 مارس 2018 08:09 م
العمل داخل مدينة الأثاث
دمياط عبده عبد البارى
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قال المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، أن المهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة سيقوم بزيارة تفقدية صباح الأربعاء المقبل إلى المدينة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح بهاء الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صالح سيرافقه كلا من اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
ويذكر أن الشركات العاملة بالمشروع انتهت من إنشاء 53 هنجرا يضمان أكثر من 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 5 مراكز خدمية، وجارى الانتهاء من رصف شبكة الطرق البالغ أطوالها 25 كيلو متر.
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