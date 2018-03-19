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رئيس مجلس الشباب العربى: تجربة مصر فى عهد السيسي فريدة

الإثنين، 19 مارس 2018 01:10 م
رئيس مجلس الشباب العربى: تجربة مصر فى عهد السيسي فريدة الجامعة العربية - صورة أرشيفية





كتب مصطفى عنبر
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أشادت الدكتورة مشيرة غالي، رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حكم مصر، معتبرة أن تجربة مصر خلال الفترة من 2014-2017، هى تجربة فريدة فى زمن صعب، وشهدت تحقيق إنجازات، تعد إعجازا بكل المقاييس، وتمثل تجربة وقف عندها العالم منبهرا.
 
 
وقالت اليوم الاثنين، فى كلمتها أمام ملتقى القيادات العربية، الذى عقد اليوم بالجامعة العربية، والذى يشهد حفل توزيع جوائز المجلس للشباب الناجح: "نشهد فى مصر الآن بناء حضارة جديدة، نفذتها قيادة عبقرية، حققت إنجازات غير مسبوقة فى حقبة زمنية صعبة، وتحديات جسام، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
 
وأضافت: "هو رئيس أعلى قيمة الولاء للوطن، ووضع إرادة الشعب فوق الجميع، وحقق المستحيل بيد تبني، ويد تحارب الإرهاب، ورسم لمصر خريطة المستقبل، وعبر بها ببناء وتعمير وتغيير واضعا الشباب على أعتاب قيادة المستقبل".
 
 

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